Движение автомобилей восстановили по улицам вокруг торгового центра "Персей"

Движение автомобилей по улицам вокруг торгового центра "Персей" восстановлено. Следователи выяснили, что огонь вспыхнул на складе ткацкой фабрики, которая располагается на последних этажах комплекса.

На время работы спасателей закрывали движение личного и общественного транспорта по прилегающим улицам. На месте пожара работала мобильная лаборатория и беспилотные летательные аппараты, которые произвели замер предельно допустимых концентраций вредных веществ. Их наличие не зафиксировано ни в воздухе, ни на земле. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.