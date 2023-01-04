Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:14

Спорт

Роналду презентовали в качестве игрока ФК "Аль-Наср"

Роналду презентовали в качестве игрока ФК "Аль-Наср"

Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Чечне

Дети из ДНР, ЛНР и Запорожья приехали на каникулы в Москву

В Петербурге завели дело после наезда кареты на пешеходов

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Москвичи рассказали, как проводят праздничные дни

Одну из дорог к стадиону "Маракана" назовут в честь Пеле

Во Владимирской области показали скользящих на льду коров

Путин пообщался с восьмилетней Агатой, чью мечту исполнил в рамках "Елки желаний"

Бразилия простилась с легендой футбола Пеле

Португальского нападающего Криштиану Роналду официально презентовали в качестве игрока саудовского футбольного клуба "Аль-Наср".

Арена, где проходило мероприятие, была полностью заполнена зрителями. Известно, что 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером. Контракт со спортсменом подписан до лета 2025 года.

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча". В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.

Роналду разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью, в котором он заявил о неуважении к нынешнему главному тренеру команды нидерландцу Эрику тен Хагу. Свой переход в клуб из Саудовской Аравии звездный спортсмен назвал новым вызовом, так как за годы своей спортивной карьеры он взял уже все награды в европейском клубном футболе.

Читайте также
видеоЕкатерина Кузнеченковаспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика