00:14Спорт
Роналду презентовали в качестве игрока ФК "Аль-Наср"
Португальского нападающего Криштиану Роналду официально презентовали в качестве игрока саудовского футбольного клуба "Аль-Наср".
Арена, где проходило мероприятие, была полностью заполнена зрителями. Известно, что 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером. Контракт со спортсменом подписан до лета 2025 года.
Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча". В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.
Роналду разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью, в котором он заявил о неуважении к нынешнему главному тренеру команды нидерландцу Эрику тен Хагу. Свой переход в клуб из Саудовской Аравии звездный спортсмен назвал новым вызовом, так как за годы своей спортивной карьеры он взял уже все награды в европейском клубном футболе.