На Казанском вокзале представят "Ночную симфонию поездов"

Акция "Ночь искусств" стартовала в Москве. В 2019 году она посвящена театральным премьерам, как ранее заявил руководитель Депкульта Москвы Александр Кибовский.

Для жителей столицы организовали спектакли, перформансы, концерты, экскурсии – всего около 250 мероприятий по всему городу. Публику ждут в театрах, парках, на площадях и даже на подводной лодке. А одним из центральных событий станет премьера "Ночной симфонии поездов" на Казанском вокзале. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.