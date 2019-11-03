Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября 2019, 21:15

Общество

На Казанском вокзале представят "Ночную симфонию поездов"

На Казанском вокзале представят "Ночную симфонию поездов"

На Казанском вокзале завершилась первая часть программы акции "Ночь искусств"

Кухни народов России можно попробовать в Москве в честь Дня народного единства

В "Ночь искусств" на Казанском вокзале выступит хор имени Свешникова

Пожар на складе в Жуковском ликвидировали

Москва готова к началу акции "Ночь искусств"

В Москве "Ночь искусств" начнется в музыкальном театре "Геликон-опера"

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратился в Москву

На площади Революции в Москве открылась площадка кулинарных мастер-классов

Автоматическая сортировка багажа в аэропорту Внуково восстановлена после поломки

Акция "Ночь искусств" стартовала в Москве. В 2019 году она посвящена театральным премьерам, как ранее заявил руководитель Депкульта Москвы Александр Кибовский.

Для жителей столицы организовали спектакли, перформансы, концерты, экскурсии – всего около 250 мероприятий по всему городу. Публику ждут в театрах, парках, на площадях и даже на подводной лодке. А одним из центральных событий станет премьера "Ночной симфонии поездов" на Казанском вокзале. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
видео культура досуг Станислав Кулик Мария Никифорова общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика