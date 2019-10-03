Актуальные новости Москвы за 3 октября

Авария с участием трех грузовиков произошла на МКАД, в районе поселка Мосрентген. После столкновения из одного вылился бетон. Дорога была временно перекрыта. Сейчас движение свободно.

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся на съезде с Третьего транспортного кольца в сторону 1-го Сетуньского проезда. Водители не пострадали.

А на Ярославском шоссе сбили крокодила. Местная женщина обнаружила его на дороге. По одной из версий, хищник сбежал из цирка-шапито, который гастролировал в этом районе.

Девушку похитили на Щелковском шоссе. Прохожий позвонил в полицию, когда увидел, что ее насильно сажают в машину. В результате этот автомобиль блокировали три машины ДПС. Девушку освободили, она находится в шоковом состоянии.