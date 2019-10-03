Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2019, 07:15

Происшествия

Актуальные новости Москвы за 3 октября

Актуальные новости Москвы за 3 октября

Чемпионка мира по легкой атлетике Ласицкене вернулась в Москву

"Доброшрифт" стал символом объединения и поддержки людей с ДЦП

В Подмосковье под колесами автомобиля погиб крокодил

В аварии на МКАД столкнулись три грузовика

"Вечер": можно ли жить без соцсетей?

"Вечер": нужны ли лайки в соцсетях?

"Вечер": популярные соцсети решили отказаться от лайков

"Московский патруль": в Москве задержаны предполагаемые мошенники

"Московский патруль": уголовное дело завели на директора школы искусств

Авария с участием трех грузовиков произошла на МКАД, в районе поселка Мосрентген. После столкновения из одного вылился бетон. Дорога была временно перекрыта. Сейчас движение свободно.

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся на съезде с Третьего транспортного кольца в сторону 1-го Сетуньского проезда. Водители не пострадали.

А на Ярославском шоссе сбили крокодила. Местная женщина обнаружила его на дороге. По одной из версий, хищник сбежал из цирка-шапито, который гастролировал в этом районе.

Девушку похитили на Щелковском шоссе. Прохожий позвонил в полицию, когда увидел, что ее насильно сажают в машину. В результате этот автомобиль блокировали три машины ДПС. Девушку освободили, она находится в шоковом состоянии.
видео город происшествия ДТП животные Мария Рыбакова Иван Распопов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика