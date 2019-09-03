В День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут ходить с интервалами от трех до десяти минут. Об этом говорили на заседании президиума правительства Москвы, где обсуждали подготовку к празднику.

Режим работы парковок не поменяется: 7 сентября они останутся платными, а 8 сентября можно ставить машины безвозмездно. Наземный транспорт 7 сентября будет ходить по расписанию выходного дня, а 8 сентября – как в будни.

Если понадобится, над Москвой разгонят тучи. Город украсят флагами и декоративными конструкциями. Главной темой праздничного оформления станет 80-летие ВДНХ. На Тверской и Моховой улицах установят уменьшенные копии знаменитых фонтанов "Золотой колос" и "Каменный цветок".