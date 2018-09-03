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03 сентября 2018, 11:30

Транспорт

Обжалование штрафов за неправильную парковку стало доступно на mos.ru

Обжалование штрафов за неправильную парковку стало доступно на mos.ru

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Москвичи смогут обжаловать штраф за парковку на официальном портале мэра и правительства Москвы. Обжалование доступно по постановлениям, вынесенным Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Услуга доступна в разделе портала "Проверка и оплата штрафов" – там появилась кнопка "Обращение". Аналогичный сервис действует на портале "Автокод". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео авто транспорт Алина Гилева
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