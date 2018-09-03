03 сентября 2018, 11:30Транспорт
Обжалование штрафов за неправильную парковку стало доступно на mos.ru
Москвичи смогут обжаловать штраф за парковку на официальном портале мэра и правительства Москвы. Обжалование доступно по постановлениям, вынесенным Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Услуга доступна в разделе портала "Проверка и оплата штрафов" – там появилась кнопка "Обращение". Аналогичный сервис действует на портале "Автокод". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.