Движение у "Лужников" ограничили 3 марта

Несколько улиц в районе спорткомплекса "Лужники" 3 марта полностью перекрыли для автомобилистов почти на весь день, передает телеканал Москва 24. Это связано с концертом, который пройдет на спортивной арене. Так, с 8:00 утра и до 19:00 нельзя будет проехать на личном транспорте по улицам Доватора, Ефремова, Усачева, Трубецкой, 3-й Фрунзенской и 10-летия Октября. Кроме того, весь день здесь будет ограничено парковочное пространство.