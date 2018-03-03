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03 марта 2018, 09:15

Транспорт

Движение у "Лужников" ограничили 3 марта

Движение у "Лужников" ограничили 3 марта

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Несколько улиц в районе спорткомплекса "Лужники" 3 марта полностью перекрыли для автомобилистов почти на весь день, передает телеканал Москва 24. Это связано с концертом, который пройдет на спортивной арене. Так, с 8:00 утра и до 19:00 нельзя будет проехать на личном транспорте по улицам Доватора, Ефремова, Усачева, Трубецкой, 3-й Фрунзенской и 10-летия Октября. Кроме того, весь день здесь будет ограничено парковочное пространство.
видео авто Алина Гилева дороги
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