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03 января, 22:30

Общество

Дети из ДНР, ЛНР и Запорожья приехали на каникулы в Москву

Дети из ДНР, ЛНР и Запорожья приехали на каникулы в Москву

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Дети из ДНР, ЛНР и Запорожской области приехали в столицу на каникулы по приглашению мэра Москвы.

Для них подготовили большую культурную и образовательную программу. В рамках проекта "Город открытий" школьники побывают в технопарке "Сколково", на ВДНХ, в парке "Зарядье". Также они посетят Дарвиновский музей, Останкинскую телебашню, Музей криптографии.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Ранее Владимир Путин позвонил Александре Титаренко из Запорожья и спросил у нее, как прошло путешествие. Девочка в качестве своих желаний выбрала поездку в Крым и посещение дома Деда Мороза.

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