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03 января, 23:30

Политика

Путин пообщался с восьмилетней Агатой, чью мечту исполнил в рамках "Елки желаний"

Путин пообщался с восьмилетней Агатой, чью мечту исполнил в рамках "Елки желаний"

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Владимир Путин сегодня поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области. Президент исполнил мечту девочки в рамках акции "Елка желаний". Ребенок загадал увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

Во время общения с девочкой и с ее мамой Софьей, которая воспитывает четырех детей, лидер страны поинтересовался, в каких условиях проживает семья. Также он пообещал обсудить тему улучшения жилищных условий Былковых со своими помощниками.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Ранее Путин позвонил девочке из Запорожской области, открытку которой он выбрал в рамках акции "Елка желаний". Глава государства узнал, как прошло ее путешествие, и попросил ребенка прислать ему огурцов в качестве новогоднего подарка.

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