Определены первые соперники сборной России на ЧМ-2018

Саудовская Аравия, Египет и Уругвай станут первыми соперниками нашей сборной на чемпионате мира 2018 года.

Все команды в результате жеребьевки оказались в группе А. Сборная России, по праву организатора турнира, попала в первую корзину вместе со сборными Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции.

Матч-открытие чемпионата мира 2018 года, в котором примут участие Россия и сборная Саудовской Аравии, станет худшим стартовым поединком в истории турнира с точки зрения рейтинга команд по версии Международной федерации футбола. На данный момент российская команда занимает 65-ю строчку, и это худший показатель среди всех команд-участников. Подробнее смотрите на телеканале Москва 24.