Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

02 декабря 2017, 09:15

Определены первые соперники сборной России на ЧМ-2018

видео спорт Вероника Иващенко

Саудовская Аравия, Египет и Уругвай станут первыми соперниками нашей сборной на чемпионате мира 2018 года.

Все команды в результате жеребьевки оказались в группе А. Сборная России, по праву организатора турнира, попала в первую корзину вместе со сборными Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции.

Матч-открытие чемпионата мира 2018 года, в котором примут участие Россия и сборная Саудовской Аравии, станет худшим стартовым поединком в истории турнира с точки зрения рейтинга команд по версии Международной федерации футбола. На данный момент российская команда занимает 65-ю строчку, и это худший показатель среди всех команд-участников. Подробнее смотрите на телеканале Москва 24.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать