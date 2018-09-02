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02 сентября 2018, 22:45

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Фестиваль "Спасская башня" завершился в Москве

Фестиваль "Спасская башня" завершился в Москве

В заключительный день фестиваля "Спасская башня" выступили оркестры из 12 стран

Финальное шоу "Спасской башни" стартовало на Красной площади

На Красной площади завершается фестиваль "Спасская башня"

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В Москве завершился XI военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Оркестры со всего мира сыграли свою программу и вскоре отправятся домой. В финальном представлении участвовали исполнители из 12 стран. Зрители смогли увидеть самые необычные ансамбли: бегущие, танцующие, играющие на волынках и даже разъезжающие на велосипедах. Перед гостями также выступила французская звезда Мирей Матье. Подробности смотрите на телеканале Москва 24.
видео город фестивали Владимир Калякин
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