Фестиваль "Спасская башня" завершился в Москве

В Москве завершился XI военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Оркестры со всего мира сыграли свою программу и вскоре отправятся домой. В финальном представлении участвовали исполнители из 12 стран. Зрители смогли увидеть самые необычные ансамбли: бегущие, танцующие, играющие на волынках и даже разъезжающие на велосипедах. Перед гостями также выступила французская звезда Мирей Матье. Подробности смотрите на телеканале Москва 24.