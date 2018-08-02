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02 августа 2018, 06:30

Происшествия

В Греции арестовали предполагаемого виновника лесных пожаров

В Греции арестовали предполагаемого виновника лесных пожаров

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В Греции арестовали предполагаемого поджигателя лесов. Причем 35-летний местный житель попался с поличным, сообщают полицейские. Они говорят, что злоумышленник причастен как минимум к пяти поджогам в окрестностях городка Марафон в Аттике. Возгорания произошли вскоре после трагедии в этом же районе, когда в результате лесного пожара погибли 90 человек. В Греции уже около месяца стоит жаркая погода, а в двадцатых числах июля вокруг Афин возникло сразу несколько крупных возгорания. Сейчас практически все очаги потушены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия общество пожар Иван Лозовой
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