Младенец, пострадавший в ЧП с поездом под Брянском, прооперирован

Младенца, доставленного в Москву после ЧП с поездом в Брянской области, прооперировали и перевели из реанимации в отделение травматологии. Об этом рассказал директор научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии – клиники доктора Рошаля Александр Брянцев.

Также в отделении травматологии лежит с отцом 7-летний брат младенца. Оба ребенка были доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

