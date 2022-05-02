Заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает снижаться, передает портал "Стопкоронавирус.рф".

Свыше 300 человек в Подмосковье обратились в больницы из-за укусов клещей, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала спецоперации уничтожено 146 самолётов, 112 вертолётов, 683 беспилотника Украины, сообщили в Минобороны РФ.