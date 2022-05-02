В СФ предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов. Сенаторы считают, что такие устройства развивают большую скорость, а значит представляют серьезную опасность. Например, в прошлом году произошло 672 аварии с электросамокатами и подобным транспортом. В результате погибли 20 человек, еще 704 человека покалечились, в том числе 133 ребенка. Также сенаторы предлагают ограничить максимальную скорость самокатов и внедрить программу обучения детей и подростков безопасному вождению.

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