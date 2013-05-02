Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Новости

Новости

02 мая 2013, 18:23

Город

Видео с неумелой парковкой набрало более миллиона просмотров в Сети

Видео с неумелой парковкой набрало более миллиона просмотров в Сети

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Видео из Белфаста произвело фурор в интернете. Ирландские студенты полчаса снимали, как неизвестная девушка пыталась припарковать свой автомобиль. Студенты изрядно повеселись, наблюдая за неумелыми маневрами и ожидая, что в итоге они станут очевидцами ДТП. Все закончилось, когда у одного из студентов не выдержали нервы, и он спустился к машине помочь. Удавшийся наконец маневр был встречен овацией. Ролик в сети набрал уже более миллиона просмотров.
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