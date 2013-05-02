Видео с неумелой парковкой набрало более миллиона просмотров в Сети

Видео из Белфаста произвело фурор в интернете. Ирландские студенты полчаса снимали, как неизвестная девушка пыталась припарковать свой автомобиль. Студенты изрядно повеселись, наблюдая за неумелыми маневрами и ожидая, что в итоге они станут очевидцами ДТП. Все закончилось, когда у одного из студентов не выдержали нервы, и он спустился к машине помочь. Удавшийся наконец маневр был встречен овацией. Ролик в сети набрал уже более миллиона просмотров.