Дело возбуждено после конфликта между инспектором ГИБДД и сотрудницей полиции в Петербурге

До 10 лет тюрьмы грозит питерскому сотруднику ГИБДД, который избил сотрудницу полиции в дежурной части. Инцидент произошел из-за припаркованных машин ДПС у отдела. Они якобы мешали выехать девушке. Она попросила сотрудников переставить автомобили. Затем в дежурной части началась словесная перепалка.

Инспектор ГИБДД Александр Колесников просил девушку предъявить удостоверение, а та его толкнула. После чего началась драка. Против Колесникова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в превышении полномочий.

В свою очередь инспектор ГИБДД написал на нее заявление об оскорблении представителя власти. После ссоры в дежурной части всех троих уволили из полиции.

Также адвокат Владислав Пахомов рассказал, что действиях инспектора, который сломал женщине руку, есть признаки превышения должностных полномочий. По его словам, инспектор ни при каких обстоятельствах не мог применять в данном случае физическую силу.

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