Дело возбуждено после конфликта между инспектором ГИБДД и сотрудницей полиции в Петербурге

14:30
До 10 лет тюрьмы грозит питерскому сотруднику ГИБДД, который избил сотрудницу полиции в дежурной части. Инцидент произошел из-за припаркованных машин ДПС у отдела. Они якобы мешали выехать девушке. Она попросила сотрудников переставить автомобили. Затем в дежурной части началась словесная перепалка.
Инспектор ГИБДД Александр Колесников просил девушку предъявить удостоверение, а та его толкнула. После чего началась драка. Против Колесникова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в превышении полномочий.
В свою очередь инспектор ГИБДД написал на нее заявление об оскорблении представителя власти. После ссоры в дежурной части всех троих уволили из полиции.
Также адвокат Владислав Пахомов рассказал, что действиях инспектора, который сломал женщине руку, есть признаки превышения должностных полномочий. По его словам, инспектор ни при каких обстоятельствах не мог применять в данном случае физическую силу.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: