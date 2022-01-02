Большой театр нашел ответственного за гибель актера из-за декорации

Большой театр нашел ответственного за гибель актера Евгения Кулеша. Его придавило декорацией во время оперы "Садко". Была собрана комиссия, которая пришла к тому, что трагедия случилась из-за недостаточного контроля со стороны заведующей коллективом мимического ансамбля Екатерины Мироновой. Она, по мнению театра, нарушила требования должностной инструкции и выпустила на сцену пьяного артиста. Как считают юристы, Миронову могут привлечь к уголовной ответственности. Ранее в Большом театре провели технический эксперимент. Экспертиза показала, что даже в случае экстренной остановки декорации актер бы не выжил.

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