В Китае туристы отправились на священную гору в честь национального праздника

В Китае празднуют день образования республики. Туристы полностью заполнили популярные места отдыха.

В соцсетях уже появились видео, где люди толпами забираются на священную гору Тайшань. Некоторые туристы идут с маленькими детьми, несмотря на пасмурную погоду и сложный подъем.

В связи с этим китайские власти вынуждены были приостановить продажу билетов. Сколько страна выручит от внутреннего туризма – в эфире телеканала "Москва 24".