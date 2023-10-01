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01 октября, 15:30

В мире

В Китае туристы отправились на священную гору в честь национального праздника

В Китае туристы отправились на священную гору в честь национального праздника

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В Китае празднуют день образования республики. Туристы полностью заполнили популярные места отдыха.

В соцсетях уже появились видео, где люди толпами забираются на священную гору Тайшань. Некоторые туристы идут с маленькими детьми, несмотря на пасмурную погоду и сложный подъем.

В связи с этим китайские власти вынуждены были приостановить продажу билетов. Сколько страна выручит от внутреннего туризма – в эфире телеканала "Москва 24".

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