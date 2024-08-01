"Москва 2030": чем удивит самый масштабный форум-фестиваль этого лета

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в ЦВЗ "Манеж" посетителям покажут, как собираются отечественные автомобили марки "Москвич". Кроме того, им расскажут, как будет развиваться одноименный завод.

Также все желающие смогут попробовать себя в роли водителей электробуса, речного трамвая или поезда на одном из шести симуляторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

