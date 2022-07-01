Новости последнего часа: для электробусного парка в ТиНАО построили новую инфраструктуру

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, для нового электробусного парка в ТиНАО построили дорожную и инженерную инфраструктуру. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Количество предприятий торговли и услуг в ТиНАО выросло почти вдвое за 10 лет. На этой территории расположено свыше 6,1 тысячи таких точек.

Новое здание школы "Энергия" в Новомосковском округе планируют открыть к осени. Об этом сообщил Сергей Собянин.