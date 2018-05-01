Более 300 мероприятий пройдет в столице на майские праздники

Большая программа ожидает жителей Москвы и туристов в майские праздники. Пройдет более 300 различных мероприятий во всех районах города. Главное событие 1 мая – шествие профсоюзов в центре столицы.

Кроме того, в городе запланированы и другие программы. В музее-заповеднике "Коломенское" пройдет Рыцарский турнир Святого Георгия. А в Парке Горького стартует танцевальный парад-перформанс.

В Музеоне посетителей ждут мастер-классы по актерскому мастерству. А в Воронцовском парке пройдет настоящий фестиваль искусств. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.