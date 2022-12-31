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Поклонники скончавшегося Пеле круглосуточно несут цветы к стадиону клуба "Сантос"

Поклонники скончавшегося Пеле круглосуточно несут цветы к стадиону клуба "Сантос"

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В Сан-Паулу поклонники Пеле круглые сутки несут цветы к стадиону родного клуба форварда "Сантос". Фанаты по всей стране развешивают плакаты с именем легенды прямо на улицах, люди не скрывают слез.

Прощание с Пеле продлится сутки. Церемония начнется на стадионе утром 2 января. Золотой гроб с телом короля футбола установят в центре поля. После панихиды гроб провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции, в том числе, мимо дома, где живет мама Пеле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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