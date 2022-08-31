Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. Он направил телеграмму родственникам политика.

Президент России отметил, что Горбачев понимал необходимость реформ и стремился предложить свое решение назревших проблем. Он был политиком, который оказал огромное влияние на ход мировой истории.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких решений по поводу организации государственных похорон еще не принято. Пока известно, что Горбачев, согласно завещанию, просил похоронить его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой. Дата, формат и время прощания будет выбирать семья.

Лауреата Нобелевской премии мира, первого президента СССР не стало накануне. Он провел в больнице более года. Михаилу Горбачеву был 91 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.