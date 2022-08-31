Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой. Дату, формат и время прощания пока не определили, ждут информации от родственников. Об этом сообщили в Фонде политика.

Никаких решений по организации государственной церемонии похорон пока не принято, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Более года первый президент СССР провел в больнице под круглосуточным наблюдениям врачей.

Автора перестройки не стало 30 августа поздно вечером. Горбачеву был 91 год. Лауреат Нобелевской премии мира после ухода из политики занимался общественной и литературной деятельностью. И навсегда остался в памяти коллег.

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