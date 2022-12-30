30 декабря, 13:45Спорт
Цветы в память о Пеле приносят к посольству Бразилии в Москве
Москвичи приносят цветы к посольству Бразилии, чтобы почтить память Пеле. Мировая легенда футбола, трехкратный чемпион мира скончался накануне на 83-м году жизни. На здании посольства в столице 30 декабря приспущены государственные флаги.
Пеле последние несколько лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. В мире футбола его называют королем, а его смерть – невосполнимой утратой.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.