Цветы в память о Пеле приносят к посольству Бразилии в Москве

Москвичи приносят цветы к посольству Бразилии, чтобы почтить память Пеле. Мировая легенда футбола, трехкратный чемпион мира скончался накануне на 83-м году жизни. На здании посольства в столице 30 декабря приспущены государственные флаги.

Пеле последние несколько лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. В мире футбола его называют королем, а его смерть – невосполнимой утратой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.