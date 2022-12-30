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30 декабря, 13:45

Спорт

Цветы в память о Пеле приносят к посольству Бразилии в Москве

Цветы в память о Пеле приносят к посольству Бразилии в Москве

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Москвичи приносят цветы к посольству Бразилии, чтобы почтить память Пеле. Мировая легенда футбола, трехкратный чемпион мира скончался накануне на 83-м году жизни. На здании посольства в столице 30 декабря приспущены государственные флаги.

Пеле последние несколько лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. В мире футбола его называют королем, а его смерть – невосполнимой утратой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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