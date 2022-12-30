Трехдневный траур объявили в Бразилии после смерти Пеле

В Бразилии объявлен трехдневный траур после смерти Пеле. Мировая легенда футбола, трехкратный чемпион мира скончался 29 декабря на 83-м году жизни. В последние несколько лет он боролся с тяжелыми онкологическими заболеваниями.

Церемония прощания с бразильским спортсменом начнется 2 января и продлится сутки. Она пройдет на стадионе клуба "Сантос", за который Пеле играл 18 лет. Гроб с телом установят в центре поля. Простится с легендарным футболистом смогут все желающие.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.