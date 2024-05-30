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30 мая, 23:15

Шоу-бизнес

Похороны Анастасии Заворотнюк пройдут на Троекуровском кладбище 1 июня

Похороны Анастасии Заворотнюк пройдут на Троекуровском кладбище 1 июня

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Похороны Анастасии Заворотнюк пройдут на Троекуровском кладбище в субботу, 1 июня. Об этом сообщила семья актрисы.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни в четверг, 30 мая. С 2019 года она боролась с раком головного мозга. Актриса сыграла больше 20 ролей в театре, широкую известность она получила после участия в телесериалах и фильмах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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