Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с артистом планируют провести во вторник, 1 февраля, в Центральном доме кинематографистов.

Артист умер от остановки сердца. Ему было 85 лет. В начале года с воспалением легких он попал в больницу в Коммунарке. Но коронавирус у него не подтвердился. Позже его перевели в другое медучреждение.

За долгую карьеру он сыграл более двухсот ролей в кино. Многие из них вошли в историю отечественного кинематографа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.