В Театре имени Пушкина завершилось прощание с Верой Алентовой

В Театре имени Пушкина завершилась гражданская панихида по народной артистке России Вере Алентовой. Она прослужила там около 60 лет и до последних дней выходила на сцену.

Среди многих ярких ролей актрисы зрителям особенно запомнился образ Катерины из фильма "Москва слезам не верит". К театру пришли поклонники и коллеги, чтобы проститься с легендой российского театра и кино.

