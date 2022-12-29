Умер композитор Эдуард Артемьев

Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил его сын. Ранее СМИ писали, что в начале декабря народного артиста госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести.

Выпускник Московской консерватории Артемьев в 60-е годы занялся изучением и разработкой первых электронных музыкальных инструментов, а позже стал автором звукового оформления самых известных фильмов Тарковского. Это он создал специфическую звукошумовую палитру в картине "Солярис".

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