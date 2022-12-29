29 декабря, 18:15Культура
Умер композитор Эдуард Артемьев
Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил его сын. Ранее СМИ писали, что в начале декабря народного артиста госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести.
Выпускник Московской консерватории Артемьев в 60-е годы занялся изучением и разработкой первых электронных музыкальных инструментов, а позже стал автором звукового оформления самых известных фильмов Тарковского. Это он создал специфическую звукошумовую палитру в картине "Солярис".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.