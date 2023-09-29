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29 сентября, 07:30

Культура

Сыгравший Дамблдора Майкл Гэмбон умер в 82 года

Сыгравший Дамблдора Майкл Гэмбон умер в 82 года

Сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон умер в 82 года

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Ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, который сыграл профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере, ушел из жизни в возрасте 82 лет. Семья сообщила, что актер провел последние дни в больнице, а также попросила с чуткостью отнестись к их трагедии.

Сэр Гэмбон широко известен и любим в Великобритании и за ее пределами. В юности он получил образование инженера, однако решил посвятить себя актерской карьере. В 24 года он написал письмо в Дублинский театр Gate, где описал яркую, но полностью придуманную театральную карьеру, после чего его взяли.

Покорив театральную сцену, Гэмбон решил продолжать в кино. В числе картин, где он снимался, числятся "Сонная Лощина", "Король говорит", "Небесный капитан и мир будущего", "Книга Илая", "Kingsman: Золотое кольцо".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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