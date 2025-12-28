Фонд французской актрисы Брижит Бардо сообщил о ее смерти

Ушла из жизни легендарная актриса и икона стиля Брижит Бардо. Новость сообщило AFP со ссылкой на фонд артистки. Ей был 91 год.

Брижит Бардо вошла в историю мировой культуры не только благодаря кино. Как отметил эксперт моды Владислав Лисовец, она оказала огромное влияние на моду и общественные настроения целой эпохи. Ее образы до сих пор тиражируются, в том числе молодыми блогерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.