Российский певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. За два дня до этого он попал в больницу с подозрением на инсульт.

Градский снимался на телевидении до последних дней жизни, при этом даже телезрители обращали внимание на плохое самочувствие композитора. По данным СМИ, музыкант не смог полностью восстановиться после коронавируса. Артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.

Александра Градского называют одним из основоположников русского рока. Они писал музыку для фильмов, был автором рок-опер и рок-балетов. В ноябре артисту исполнилось 72 года.

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