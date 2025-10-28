Актер Роман Попов скончался от онкологического заболевания

Актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", скончался от онкологического заболевания. Артисту было 40 лет. Диагноз был поставлен ему в 2018 году, тогда болезнь удалось победить.

Однако спустя 7 лет ремиссии заболевание вернулось в агрессивной форме. Попов снова прошел химиотерапию, но в середине октября его поместили в реанимацию. У артиста остались жена и трое детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.