Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 сентября

В Москве простились с Тиграном Кеосаяном. Траурная церемония прошла в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Телеведущего, режиссера и автора фильмов в последний путь проводили родные, друзья, коллеги.

Зима, по прогнозам синоптиков, будет удивлять аномальной погодой. Оттепели будут быстро сменяться заморозками, а вместо снегопадов могут пройти ледяные дожди. Специалисты связывают такие прогнозы с глобальным изменением климата

13 собак погибли в результате пожара в приюте, который находится в районе улицы Зорге. Помимо этого 30 животных разбежались. Прокуратура проводит проверку. По данным СМИ, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

В институте имени Н. В. Склифосовского сделали уникальную операцию, трансплантацию фрагмента кисти от донора, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ. Операция длилась девять часов и состояла из нескольких этапов, которые проходили в нескольких операционных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

