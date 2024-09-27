Умерла британская актриса Мэгги Смит

Британская актриса Мэгги Смит, известная своей ролью Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет в Лондоне, пишут СМИ. По информации журналистов, она умерла в больнице.

Сыновья Смит поблагодарили персонал больницы за их заботу и доброту в последние дни жизни их матери.

Известно, что у актрисы был обнаружен диффузный токсический зоб, после чего она прошла курс лучевой терапии и перенесла хирургическую операцию. При этом в 2007 году ей диагностировали рак груди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.