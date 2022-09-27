Умер заслуженный артист РФ Борис Моисеев

Заслуженный артист России, певец и танцовщик Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Об этом сообщили РИА-новости со ссылкой на арт-директора артиста. Известно, что Борис Моисеев ранее перенес несколько инсультов. И это, по словам близких, могло подорвать его здоровье.

Несколько лет назад артист прекратил активную концертную деятельность. О дате церемонии прощания и похорон пока не известно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.