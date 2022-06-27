Прощание близких с Юрием Шатуновым завершилось на Троекуровском кладбище

Прощание близких с певцом Юрием Шатуновым завершилось на Троекуровском кладбище. Церемония проходила в закрытом режиме. Здание похоронного дома было оцеплено, посторонних туда не пускали.

Проститься с Шатуновым приехали Николай Басков и директор группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов, а так же адвокат певца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

