На Троекуровском кладбище продолжается прощание с Юрием Шатуновым. Траурная церемония проходит в закрытом режиме, которая предназначена только для близких и коллег артиста. Здание похоронного дома оцеплено сотрудниками полиции и кладбища, посторонних не подпускают.

Проститься с ним уже приехали певец Николай Басков и директор группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов. После кремации часть праха увезут в Германию и захоронят на берегу лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить. А часть захоронят в Москве.

Накануне почтить память артиста пришли более 16 тысяч поклонников. Юрия Шатунова не стало в ночь на 23 июня, ему было 48 лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.