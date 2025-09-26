Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кеосаян провел в коме около 9 месяцев. Он попал в больницу в конце 2024 года в отделение интенсивной терапии. СМИ писали о том, что режиссер пережил клиническую смерть. Известно, что в 2008 и 2010 годах у него было два обширных инфаркта миокарда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.