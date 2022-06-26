На Троекуровском кладбище прощаются с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище в Москве сегодня прощаются с Юрием Шатуновым. Артист и экс-вокалист группы "Ласковый май" умер 23 июня, ему было 48 лет.

Поклонники принесли к гробу артиста букеты белых роз. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.