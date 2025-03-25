Актрису Ларису Голубкину проводили в последний путь

В храме святителя Николая на Трех Горах прошла церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной. Народная артистка РСФСР ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. По данным ряда СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Почтить память актрисы театра и кино пришли сотни москвичей. Среди них были народная артистка РФ Вера Алентова, актриса Мария Миронова, телеведущий Андрей Малахов и другие известные деятели культуры. Коллеги Голубкиной поделились воспоминаниями о совместной работе.

Известность к Ларисе Голубкиной пришла после первой же роли в большом кино – Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". За свою карьеру актриса снялась в двух десятках кинофильмов, телеспектаклей и сериалов. Среди них – "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки" и другие.

Кроме того, Голубкина более 60 лет служила в Театре Российской армии, вела различные программы на телевидении, а также выступала на эстраде с песнями из репертуара Клавдии Шульженко и старинными русскими романсами.

Похоронили народную артистку РСФСР на Троекуровском кладбище.