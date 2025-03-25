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25 марта, 23:55

Культура

Актрису Ларису Голубкину проводили в последний путь в Москве

Актрису Ларису Голубкину проводили в последний путь в Москве

Актрису Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище

Москвичам напомнили о "Гусарской балладе" и других фильмах Ларисы Голубкиной

Известные деятели культуры пришли почтить память Ларисы Голубкиной

В Москве прошла церемония прощания с Ларисой Голубкиной

Известные деятели культуры пришли на церемонию прощания с актрисой Ларисой Голубкиной

Сотни человек пришли на прощание с Ларисой Голубкиной

Жители столицы простятся с актрисой Ларисой Голубкиной 25 марта

Церемония прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым прошла в Москве

Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта

В Москве простились с актрисой Ларисой Голубкиной. Народная артистка РСФСР скончалась после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

Церемония прощания прошла в храме святителя Николая на Трех Горах. Проводить в последний путь звезду советского кино пришли родные, коллеги и ее многочисленные поклонники. Коллеги артистки отмечают, что она любила свою профессию и до последнего отдавала силы театру и игре на сцене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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