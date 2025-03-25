Актрису Ларису Голубкину проводили в последний путь в Москве

В Москве простились с актрисой Ларисой Голубкиной. Народная артистка РСФСР скончалась после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

Церемония прощания прошла в храме святителя Николая на Трех Горах. Проводить в последний путь звезду советского кино пришли родные, коллеги и ее многочисленные поклонники. Коллеги артистки отмечают, что она любила свою профессию и до последнего отдавала силы театру и игре на сцене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.