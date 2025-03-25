Известные деятели культуры пришли почтить память Ларисы Голубкиной

В центре Москвы прошла траурная церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. С раннего утра к храму на Трех Горах приходили поклонники, коллеги и друзья актрисы. Среди них были актриса, народная артистка РФ Вера Алентова, актриса Мария Миронова, телеведущий Андрей Малахов и другие известные деятели культуры.

Коллеги Голубкиной поделились воспоминаниями о совместной работе. Режиссер и актер Александр Стриженов отметил, что с ее уходом завершается целая эпоха в российском искусстве. Алентова вспомнила о десяти годах совместных выступлений, подчеркнув особую теплоту их профессиональных отношений.

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