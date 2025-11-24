Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится на "Лукойл-Арене"

Церемония прощания с футболистом Никитой Симоняном состоится 27 ноября на стадионе "Лукойл-Арена". О смерти спортсмена, недавно отметившего 99-летие и удостоенного звания Героя Труда России, стало известно накануне.

Симонян был лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака", олимпийским чемпионом 1956 года и автором первого гола сборной СССР на чемпионате мира 1958 года. После завершения игровой карьеры он работал тренером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.