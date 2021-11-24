В Москве прощаются с актрисой Ниной Руслановой

В Центральном доме кинематографистов в Москве проходит церемония прощания с актрисой Ниной Руслановой. Там собрались близкие, друзья, коллеги и поклонники народной артистки.

Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет. За свою карьеру она стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и обладательницей премии "Ника" сразу за несколько ролей.

Актриса наиболее известна по картинам "Завтра была война", "Знак беды", "Настройщик" и ряду других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

