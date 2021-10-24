В Петербурге умер режиссер Александр Рогожкин

В Петербурге на 73-м году жизни скончался режиссер Александр Рогожкин. Об этом сообщили на киностудии "Ленфильм".

Режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни. Дата и место прощания с Рогожкиным пока не сообщаются.

Всего на счету режиссера более 15 картин. Одна из самых известных – "Особенности национальной охоты". Получили популярность и другие фильмы этой серии.

Рогожкин также снял несколько эпизодов сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

