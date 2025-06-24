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24 июня, 14:30

Культура

Прощание с Валентиной Талызиной завершилось в Москве

Прощание с Валентиной Талызиной завершилось в Москве

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В Москве простились с артисткой Валентиной Талызиной. Церемония проходила в столичном Театре Моссовета. Гроб с телом актрисы под аплодисменты вынесли из театра.

Артистка ушла из жизни 21 июня в возрасте 90 лет. Талызина сыграла в известных фильмах советского и российского кинематографа, включая кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи" и "Невероятные приключения итальянцев в России".

Также она сыграла почти полсотни ролей на сцене Театра Моссовета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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