Прощание с Валентиной Талызиной завершилось в Москве

В Москве простились с артисткой Валентиной Талызиной. Церемония проходила в столичном Театре Моссовета. Гроб с телом актрисы под аплодисменты вынесли из театра.

Артистка ушла из жизни 21 июня в возрасте 90 лет. Талызина сыграла в известных фильмах советского и российского кинематографа, включая кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи" и "Невероятные приключения итальянцев в России".

Также она сыграла почти полсотни ролей на сцене Театра Моссовета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

