Фанаты Юрия Шатунова рассказали, за что любят артиста

В Москве почтили память солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Люди принесли белые розы, флаги, поделились историями о том, как песни Шатунова повлияли на их жизнь. Многие называют его искренним, светлым и настоящим. Именно это, по мнению близких, обеспечило ему такую популярность, которая не угасает до сих пор.

На юге столицы в память об артисте открыли мурал, а 21 июня в его честь прошел мотопробег. Шатунов стал звездой в подростковом возрасте, собирал стадионы с "Ласковым маем", а позже начал сольную карьеру. Он ушел из жизни в 2022 году в возрасте 48 лет.

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