Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 22:30

Культура

Фанаты Юрия Шатунова рассказали, за что любят артиста

Фанаты Юрия Шатунова рассказали, за что любят артиста

Фанаты почтили память певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище

Прощание с народной артисткой России Валентиной Талызиной состоится в Москве

Народная артистка России Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни

Не стало народной артистки России Валентины Талызиной

Скончалась народная артистка России Наталья Тенякова

Прах хореографа Юрия Григоровича захоронят на Новодевичьем кладбище

В Большом театре простились с хореографом Юрием Григоровичем

Церемония прощания с хореографом Юрием Григоровичем завершилась в Большом театре

Анастасия Волочкова приехала на прощание с Юрием Григоровичем

В Москве почтили память солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Люди принесли белые розы, флаги, поделились историями о том, как песни Шатунова повлияли на их жизнь. Многие называют его искренним, светлым и настоящим. Именно это, по мнению близких, обеспечило ему такую популярность, которая не угасает до сих пор.

На юге столицы в память об артисте открыли мурал, а 21 июня в его честь прошел мотопробег. Шатунов стал звездой в подростковом возрасте, собирал стадионы с "Ласковым маем", а позже начал сольную карьеру. Он ушел из жизни в 2022 году в возрасте 48 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
утратыкультуравидеоЕкатерина КузнеченковаКсения Поликарпова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика